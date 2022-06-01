Каталог компаній
Landor
Landor Зарплати

Зарплата Landor варіюється від $32,170 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $90,000 для Маркетинг на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Landor. Останнє оновлення: 9/7/2025

$160K

Маркетинг
Median $90K
Бухгалтер
$78.4K
Продукт-дизайнер
$32.2K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Landor - це Маркетинг з річною загальною компенсацією $90,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Landor складає $78,390.

