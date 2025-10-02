Каталог компаній
Landmark Group Інженер-програміст Зарплати в Greater Bengaluru

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Bengaluru у Landmark Group становить ₹1.38M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Landmark Group. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Landmark Group
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹1.38M
Рівень
L3
Базова зарплата
₹1.38M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Landmark Group?

₹13.94M

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Landmark Group in Greater Bengaluru складає річну загальну компенсацію ₹3,832,983. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Landmark Group для позиції Інженер-програміст in Greater Bengaluru складає ₹1,384,866.

