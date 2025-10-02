Каталог компаній
Landmark Group
  • Зарплати
  • Продукт-менеджер

  • Всі зарплати Продукт-менеджер

  • Greater Dubai Area

Landmark Group Продукт-менеджер Зарплати в Greater Dubai Area

Медіанний пакет компенсації Продукт-менеджер in Greater Dubai Area у Landmark Group становить AED 636K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Landmark Group. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Landmark Group
Product Manager
Dubai, DU, United Arab Emirates
Загалом за рік
AED 636K
Рівень
-
Базова зарплата
AED 636K
Stock (/yr)
AED 0
Бонус
AED 0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
12 Роки
Які кар'єрні рівні в Landmark Group?

AED 588K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-менеджер в Landmark Group in Greater Dubai Area складає річну загальну компенсацію AED 736,007. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Landmark Group для позиції Продукт-менеджер in Greater Dubai Area складає AED 666,995.

