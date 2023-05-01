Каталог компаній
Lambda
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Lambda Зарплати

Зарплата Lambda варіюється від $119,400 загальної компенсації на рік для Маркетингові операції на нижньому рівні до $301,500 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Lambda. Останнє оновлення: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $270K
Маркетинг
$251K
Маркетингові операції
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Продукт-менеджер
$245K
Продажі
$302K
Архітектор рішень
$231K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Lambda - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $301,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Lambda складає $248,010.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Lambda

Схожі компанії

  • Flipkart
  • Amazon
  • DoorDash
  • Snap
  • Google
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси