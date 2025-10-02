Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in San Francisco Bay Area у Lam Research становить $158K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Lam Research. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Lam Research
Software Engineer
Fremont, CA
Загалом за рік
$158K
Рівень
L3
Базова зарплата
$137K
Stock (/yr)
$7K
Бонус
$14K
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Lam Research?

$160K

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Lam Research RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)



Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $227,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Інженер-програміст role in San Francisco Bay Area is $126,000.

