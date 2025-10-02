Каталог компаній
Lam Research
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • India

Lam Research Інженер-програміст Зарплати в India

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in India у Lam Research становить ₹2.06M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Lam Research. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Lam Research
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹2.06M
Рівень
L2
Базова зарплата
₹1.67M
Stock (/yr)
₹393K
Бонус
₹0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Lam Research?

₹13.94M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на ₹2.61M+ (іноді ₹26.14M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Lam Research RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Lam Research in India складає річну загальну компенсацію ₹5,426,508. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Lam Research для позиції Інженер-програміст in India складає ₹2,547,353.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Lam Research

Схожі компанії

  • Applied Materials
  • KLA
  • NetApp
  • Intel
  • Western Digital
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси