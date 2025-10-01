Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Програмний менеджер in San Francisco Bay Area у Lam Research становить $212K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Lam Research. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Lam Research
Program Manager
Livermore, CA
Загалом за рік
$212K
Рівень
L5
Базова зарплата
$154K
Stock (/yr)
$34K
Бонус
$23.5K
Років у компанії
6 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Lam Research?

$160K

Останні подання зарплат
Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Lam Research RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Програмний менеджер в Lam Research in San Francisco Bay Area складає річну загальну компенсацію $265,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Lam Research для позиції Програмний менеджер in San Francisco Bay Area складає $187,000.

Інші ресурси