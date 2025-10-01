Каталог компаній
Lam Research
Lam Research Інженер-механік Зарплати в San Francisco Bay Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-механік in San Francisco Bay Area у Lam Research становить $155K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Lam Research. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Lam Research
Mechatronics Engineer
Fremont, CA
Загалом за рік
$155K
Рівень
L3
Базова зарплата
$135K
Stock (/yr)
$20K
Бонус
$0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Lam Research?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Lam Research RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)



Включені посади

Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

Поширені запитання

El paquete salarial más alto reportado para un Інженер-механік en Lam Research in San Francisco Bay Area está en una compensación total anual de $200,600. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lam Research para el puesto de Інженер-механік in San Francisco Bay Area es $140,700.

Інші ресурси