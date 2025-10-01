Каталог компаній
Lam Research
Lam Research Дата-сайентист Зарплати в Greater Bengaluru

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Lam Research. Останнє оновлення: 10/1/2025

₹13.94M

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Lam Research RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дата-сайентист в Lam Research in Greater Bengaluru складає річну загальну компенсацію ₹4,743,899. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Lam Research для позиції Дата-сайентист in Greater Bengaluru складає ₹3,164,270.

