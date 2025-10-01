Каталог компаній
Lam Research
Медіанний пакет компенсації Інженер-хімік in Taiwan у Lam Research становить NT$2.12M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Lam Research. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Lam Research
Process Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Загалом за рік
NT$2.12M
Рівень
PE3
Базова зарплата
NT$1.74M
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$386K
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Lam Research?

NT$5.09M

Останні подання зарплат
Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Lam Research RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)



Включені посади

Подати нову посаду

Process Engineer

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-хімік at Lam Research in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$16,925,401. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Інженер-хімік role in Taiwan is NT$2,121,661.

