Lam Research
  • Зарплати
  • Інженер-хімік

  • Всі зарплати Інженер-хімік

  • Greater Portland Area

Lam Research Інженер-хімік Зарплати в Greater Portland Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-хімік in Greater Portland Area у Lam Research становить $170K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Lam Research. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Lam Research
Process Engineer
Tualatin, OR
Загалом за рік
$170K
Рівень
L5
Базова зарплата
$170K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Lam Research?

$160K

Останні подання зарплат
Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Lam Research RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)



Включені посади

Process Engineer

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-хімік в Lam Research in Greater Portland Area складає річну загальну компенсацію $212,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Lam Research для позиції Інженер-хімік in Greater Portland Area складає $156,500.

Інші ресурси