Lalamove
  • Greater Hong Kong Area

Lalamove Інженер-програміст Зарплати в Greater Hong Kong Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Hong Kong Area у Lalamove становить HK$334K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Lalamove. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Загалом за рік
HK$334K
Рівень
L2
Базова зарплата
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Бонус
HK$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Включені посади

Backend програмний інженер

Поширені запитання

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Інженер-програміст en Lalamove in Greater Hong Kong Area está en una compensación total anual de HKHK$3,493,986. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Lalamove para el puesto de Інженер-програміст in Greater Hong Kong Area es HKHK$2,412,249.

