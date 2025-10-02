Каталог компаній
La Poste
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater Paris Area

La Poste Інженер-програміст Зарплати в Greater Paris Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Paris Area у La Poste становить €54.5K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації La Poste. Останнє оновлення: 10/2/2025

Медіанний пакет
company icon
La Poste
Software Engineer
Paris, IL, France
Загалом за рік
€54.5K
Рівень
L2
Базова зарплата
€52K
Stock (/yr)
€2.5K
Бонус
€0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в La Poste?

€142K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Поширені запитання

La Poste in Greater Paris AreaІнженер-програміст职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬€69,773。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
La Poste in Greater Paris AreaІнженер-програміст职位的年度总薪酬中位数为€51,985。

