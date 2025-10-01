Каталог компаній
Kyriba
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Warsaw Metropolitan Area

Kyriba Інженер-програміст Зарплати в Warsaw Metropolitan Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Warsaw Metropolitan Area у Kyriba становить PLN 253K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Kyriba. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Kyriba
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Загалом за рік
PLN 253K
Рівень
L3
Базова зарплата
PLN 253K
Stock (/yr)
PLN 0
Бонус
PLN 0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
8 Роки
Які кар'єрні рівні в Kyriba?

PLN 601K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на PLN 113K+ (іноді PLN 1.13M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Інженер-програміст na Kyriba in Warsaw Metropolitan Area é uma remuneração total anual de PLN 350,527. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Kyriba para a função de Інженер-програміст in Warsaw Metropolitan Area é PLN 253,419.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Kyriba

Схожі компанії

  • Uber
  • Apple
  • Spotify
  • Flipkart
  • Dropbox
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси