Компенсація Інженер-програміст in United States у Kyndryl варіюється від $128K за year для Band 6 до $193K за year для Band 9. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $122K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Kyndryl. Останнє оновлення: 10/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
