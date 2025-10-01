Каталог компаній
Kyndryl
Kyndryl Інженер-програміст Зарплати в Greater Bengaluru

Компенсація Інженер-програміст in Greater Bengaluru у Kyndryl варіюється від ₹855K за year до ₹2.64M. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Bengaluru становить ₹1.14M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Kyndryl. Останнє оновлення: 10/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Band 6
(Початковий рівень)
₹1.12M
₹1.12M
₹0
₹1.6K
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Переглянути 1 Більше рівнів
₹13.94M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Kyndryl?

Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Kyndryl in Greater Bengaluru складає річну загальну компенсацію ₹2,639,543. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Kyndryl для позиції Інженер-програміст in Greater Bengaluru складає ₹1,132,651.

