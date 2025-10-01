Каталог компаній
Kyndryl
Kyndryl Інженер-програміст Зарплати в Greater Austin Area

Компенсація Інженер-програміст in Greater Austin Area у Kyndryl варіюється від $106K за year для Band 6 до $121K за year для Band 8. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Austin Area становить $107K.

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Band 6
(Початковий рівень)
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в Kyndryl?

Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Kyndryl in Greater Austin Area складає річну загальну компенсацію $135,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Kyndryl для позиції Інженер-програміст in Greater Austin Area складає $120,000.

