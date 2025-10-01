Каталог компаній
KX
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • United States

KX Інженер-програміст Зарплати в United States

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у KX становить $103K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації KX. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
KX
Software Engineer
New York, NY
Загалом за рік
$103K
Рівень
L3
Базова зарплата
$100K
Stock (/yr)
$2.5K
Бонус
$0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в KX?

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Інженер-програміст chez KX in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $252,500. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez KX pour le poste Інженер-програміст in United States est de $100,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для KX

Схожі компанії

  • Microsoft
  • Netflix
  • Databricks
  • Spotify
  • Snap
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси