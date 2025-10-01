Каталог компаній
Kwalee
Kwalee Інженер-програміст Зарплати в Greater Bengaluru

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Bengaluru у Kwalee становить ₹2.01M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Kwalee . Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
Kwalee
Frontend Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹2.01M
Рівень
2
Базова зарплата
₹2.01M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Kwalee ?

₹13.94M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at Kwalee in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹2,311,398. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kwalee for the Інженер-програміст role in Greater Bengaluru is ₹2,003,921.

