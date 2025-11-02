Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Taiwan у Kronos Research становить NT$1.89M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Kronos Research. Останнє оновлення: 11/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Kronos Research
Quantitative Developer
Taipei, TP, Taiwan
Загалом за рік
NT$1.89M
Рівень
-
Базова зарплата
NT$1.89M
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
0 Роки
Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Kronos Research in Taiwan складає річну загальну компенсацію NT$10,086,066. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Kronos Research для позиції Інженер-програміст in Taiwan складає NT$1,537,900.

