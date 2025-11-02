Каталог компаній
Kroll
Kroll Аналітик кібербезпеки Зарплати

Медіанний пакет компенсації Аналітик кібербезпеки у Kroll становить CA$138K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Kroll. Останнє оновлення: 11/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Загалом за рік
CA$138K
Рівень
Senior Consultant
Базова зарплата
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
9 Роки
Які кар'єрні рівні в Kroll?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Аналітик кібербезпеки в Kroll складає річну загальну компенсацію CA$175,216. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Kroll для позиції Аналітик кібербезпеки складає CA$92,615.

