Kroll
  • Зарплати
  • Фінансовий аналітик

  • Всі зарплати Фінансовий аналітик

Kroll Фінансовий аналітик Зарплати

Медіанний пакет компенсації Фінансовий аналітик in United States у Kroll становить $126K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Kroll. Останнє оновлення: 11/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Kroll
Analyst
hidden
Загалом за рік
$126K
Рівень
L2
Базова зарплата
$125K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$1.2K
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
2-4 Роки
Які кар'єрні рівні в Kroll?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Фінансовий аналітик в Kroll in United States складає річну загальну компенсацію $205,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Kroll для позиції Фінансовий аналітик in United States складає $111,200.

