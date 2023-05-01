Kratos Defense and Security Solutions Зарплати

Зарплата Kratos Defense and Security Solutions варіюється від $33,830 загальної компенсації на рік для Інженер з апаратного забезпечення на нижньому рівні до $301,500 для Розвиток бізнесу на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Kratos Defense and Security Solutions . Останнє оновлення: 9/7/2025