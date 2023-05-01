Каталог компаній
Kratos Defense and Security Solutions
Kratos Defense and Security Solutions Зарплати

Зарплата Kratos Defense and Security Solutions варіюється від $33,830 загальної компенсації на рік для Інженер з апаратного забезпечення на нижньому рівні до $301,500 для Розвиток бізнесу на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Kratos Defense and Security Solutions. Останнє оновлення: 9/7/2025

$160K

Розвиток бізнесу
$302K
Інженер з апаратного забезпечення
$33.8K
Інженер-механік
$73.5K

Інженер-програміст
$89.2K
Поширені запитання

The highest paying role reported at Kratos Defense and Security Solutions is Розвиток бізнесу at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $301,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kratos Defense and Security Solutions is $81,347.

Інші ресурси