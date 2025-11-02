Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Netherlands у KPN становить €71.2K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації KPN. Останнє оновлення: 11/2/2025

Медіанний пакет
company icon
KPN
Software Engineer
Zoetermeer, ZH, Netherlands
Загалом за рік
€71.2K
Рівень
L3
Базова зарплата
€67.5K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€3.7K
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в KPN?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в KPN in Netherlands складає річну загальну компенсацію €84,856. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в KPN для позиції Інженер-програміст in Netherlands складає €71,772.

