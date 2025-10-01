Каталог компаній
Konica Minolta
Konica Minolta Інженер-програміст Зарплати в New York City Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in New York City Area у Konica Minolta становить $77K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Konica Minolta. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
Konica Minolta
Software Engineer
Ramsey, NJ
Загалом за рік
$77K
Рівень
Software Engineer I
Базова зарплата
$77K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
2-4 Роки
Років досвіду
2-4 Роки
Які кар'єрні рівні в Konica Minolta?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at Konica Minolta in New York City Area sits at a yearly total compensation of $80,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Konica Minolta for the Інженер-програміст role in New York City Area is $77,000.

