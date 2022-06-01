Konami Gaming Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Konami Gaming варіюється від $80,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $85,073 для Проєкт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Konami Gaming. Останнє оновлення: 11/25/2025

Інженер-програміст
Median $80K
Проєкт-менеджер
$85.1K
Найвищеоплачувана позиція в Konami Gaming - це Проєкт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $85,073. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Konami Gaming складає $82,536.

