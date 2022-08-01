Каталог компаній
KoiReader
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

KoiReader Зарплати

Медіанна зарплата KoiReader становить $21,414 для Інженер-програміст . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників KoiReader. Останнє оновлення: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
$21.4K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в KoiReader - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $21,414. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в KoiReader складає $21,414.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для KoiReader

Схожі компанії

  • Amazon
  • Netflix
  • Snap
  • Dropbox
  • SoFi
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/koireader/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.