Koenig Solutions
Koenig Solutions Зарплати

Зарплата Koenig Solutions варіюється від $5,823 загальної компенсації на рік для Архітектор рішень на нижньому рівні до $14,459 для Продакт-дизайнер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Koenig Solutions. Останнє оновлення: 11/25/2025

Продакт-дизайнер
$14.5K
Архітектор рішень
$5.8K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Koenig Solutions - це Продакт-дизайнер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $14,459. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Koenig Solutions складає $10,141.

