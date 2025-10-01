Каталог компаній
Koddi
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater Dallas Area

Koddi Інженер-програміст Зарплати в Greater Dallas Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Dallas Area у Koddi становить $78K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Koddi. Останнє оновлення: 10/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Koddi
Software Engineer
Fort Worth, TX
Загалом за рік
$78K
Рівень
L1
Базова зарплата
$75K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$3K
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
0 Роки
Які кар'єрні рівні в Koddi?

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Backend програмний інженер

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at Koddi in Greater Dallas Area sits at a yearly total compensation of $106,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Koddi for the Інженер-програміст role in Greater Dallas Area is $75,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Koddi

Схожі компанії

  • Catalyte
  • ConvergeOne
  • Kore.ai
  • Curtiss-Wright
  • Modus Create
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси