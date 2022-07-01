Каталог компаній
Koddi
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Koddi Зарплати

Зарплата Koddi варіюється від $78,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $174,125 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Koddi. Останнє оновлення: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $78K

Backend-інженер програмного забезпечення

Менеджер інженерів-програмістів
$174K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Koddi - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $174,125. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Koddi складає $126,063.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Koddi

Схожі компанії

  • Catalyte
  • ConvergeOne
  • Kore.ai
  • Curtiss-Wright
  • Modus Create
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/koddi/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.