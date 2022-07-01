Koddi Зарплати

Зарплата Koddi варіюється від $78,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $174,125 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Koddi . Останнє оновлення: 11/25/2025