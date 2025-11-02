Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у Kodak Alaris становить $100K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Kodak Alaris. Останнє оновлення: 11/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Kodak Alaris
Software Engineer
hidden
Загалом за рік
$100K
Рівень
hidden
Базова зарплата
$100K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Kodak Alaris in United States складає річну загальну компенсацію $135,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Kodak Alaris для позиції Інженер-програміст in United States складає $100,000.

