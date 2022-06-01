Kodak Alaris Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Kodak Alaris варіюється від $62,685 загальної компенсації на рік для Апаратний інженер на нижньому рівні до $120,600 для Регуляторні питання на вищому рівні.

Апаратний інженер
$62.7K
Інженер-механік
$84.6K
Регуляторні питання
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Інженер-програміст
Median $100K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Kodak Alaris - це Регуляторні питання at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $120,600. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Kodak Alaris складає $92,288.

