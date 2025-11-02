Каталог компаній
Kobalt Music
Kobalt Music Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United Kingdom у Kobalt Music становить £61K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Kobalt Music. Останнє оновлення: 11/2/2025

Медіанний пакет
company icon
Kobalt Music
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Загалом за рік
£61K
Рівень
-
Базова зарплата
£61K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Kobalt Music?
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Kobalt Music in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £68,791. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Kobalt Music для позиції Інженер-програміст in United Kingdom складає £60,956.

