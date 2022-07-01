KNZ Зарплати

Каталог компаній
Зарплата KNZ варіюється від $34,825 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $190,950 для Консультант з управління на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників KNZ. Останнє оновлення: 11/25/2025

Консультант з управління
$191K
Інженер-програміст
$34.8K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в KNZ - це Консультант з управління at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $190,950. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в KNZ складає $112,888.

