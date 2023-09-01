Каталог компаній
Knurling
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
Основні інсайти
  • Поділіться унікальною інформацією про Knurling, яка може бути корисною для інших (наприклад, поради щодо співбесід, вибору команд, унікальна культура тощо).
    • Про компанію

    Knurling is a company that provides expert brand design services to technology startups, helping founders articulate their vision for a better future and using design to make it happen faster.

    knurling.co
    Веб-сайт
    2012
    Рік заснування
    Головний офіс

    Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

    Підписатися на перевірені пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

    Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

    Рекомендовані вакансії

      Не знайдено рекомендованих вакансій для Knurling

    Схожі компанії

    • Dropbox
    • Pinterest
    • Coinbase
    • Microsoft
    • Netflix
    • Переглянути всі компанії ➜

    Інші ресурси