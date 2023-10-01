Knowunity Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Knowunity варіюється від $49,000 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $75,998 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Knowunity. Останнє оновлення: 11/23/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Інженер-програміст
Median $76K
Продакт-дизайнер
$49K
Найвищеоплачувана позиція в Knowunity - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $75,998. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Knowunity складає $62,499.

