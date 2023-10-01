Knowunity Зарплати

Зарплата Knowunity варіюється від $49,000 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $75,998 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Knowunity . Останнє оновлення: 11/23/2025