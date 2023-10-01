Каталог компаній
Knowunity
Основні інсайти
    • Про компанію

    Knowunity is a digital learning platform offering free access to excellent school education. It integrates social learning and user-generated content to provide verified resources on various subjects.

    https://knowunity.de
    Веб-сайт
    2019
    Рік заснування
    150
    Кількість працівників
    $10M-$50M
    Орієнтовний дохід
    Головний офіс

    Інші ресурси