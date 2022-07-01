Known Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Known варіюється від $35,175 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $161,190 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Known. Останнє оновлення: 10/22/2025

Менеджер з науки про дані
$161K
Дата-сайентист
$153K
Інженер-програміст
$35.2K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Known - це Менеджер з науки про дані at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $161,190. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Known складає $153,000.

