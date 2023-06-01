Knoema Зарплати

Діапазон зарплат Knoema коливається від $87,560 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $318,400 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Knoema . Останнє оновлення: 8/16/2025