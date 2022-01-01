Knock Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Knock варіюється від $65,325 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $153,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Knock. Останнє оновлення: 10/22/2025

Інженер-програміст
Median $153K
Обслуговування клієнтів
$65.3K
Продукт-менеджер
$152K

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Knock - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $153,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Knock складає $151,900.

Інші ресурси