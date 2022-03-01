Knightscope Зарплати

Зарплата Knightscope варіюється від $130,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $231,835 для Програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Knightscope . Останнє оновлення: 10/22/2025