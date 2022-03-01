Каталог компаній
Knightscope
Knightscope Зарплати

Зарплата Knightscope варіюється від $130,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $231,835 для Програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Knightscope. Останнє оновлення: 10/22/2025

Програмний менеджер
$232K
Проєктний менеджер
$179K
Інженер-програміст
Median $130K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Knightscope - це Програмний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $231,835. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Knightscope складає $178,500.

