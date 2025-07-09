Каталог компаній
Knight Frank
Knight Frank Зарплати

Зарплата Knight Frank варіюється від $33,322 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $125,648 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Knight Frank. Останнє оновлення: 10/22/2025

Аналітик даних
$33.3K
Дата-сайентист
$53.2K
Інженер-програміст
$126K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$111K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Knight Frank - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $125,648. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Knight Frank складає $81,879.

