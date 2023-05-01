Каталог компаній
Knak
Knak Зарплати

Зарплата Knak варіюється від $89,197 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $92,535 для Маркетинг на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Knak. Останнє оновлення: 11/22/2025

Інженер-програміст
Median $89.2K
Маркетинг
$92.5K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Knak - це Маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $92,535. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Knak складає $90,866.

