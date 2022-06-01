Каталог компаній
KMS Technology
KMS Technology Зарплати

Зарплата KMS Technology варіюється від $12,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $48,040 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників KMS Technology. Останнє оновлення: 10/22/2025

Інженер-програміст
Median $12K

Full-Stack програмний інженер

Бізнес-аналітик
$19.3K
Маркетингові операції
$13.1K

Продукт-дизайнер
$13.5K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$48K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в KMS Technology - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $48,040. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в KMS Technology складає $13,507.

