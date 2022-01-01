Довідник компаній
KLDiscovery
KLDiscovery Зарплати

Діапазон зарплат KLDiscovery коливається від $8,964 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $114,425 для Менеджер проекту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників KLDiscovery. Останнє оновлення: 8/23/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $70K

Повнофункціональний інженер-програміст

Бізнес-аналітик
$59.7K
Інформаційний технолог (ІТ)
$9K

Консультант з менеджменту
$101K
Менеджер проекту
$114K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в KLDiscovery, є Менеджер проекту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $114,425. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в KLDiscovery, становить $70,000.

