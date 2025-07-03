Kiya.ai Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Kiya.ai варіюється від $5,844 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $9,888 для Венчурний капіталіст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Kiya.ai. Останнє оновлення: 11/22/2025

Інженер-програміст
Median $5.8K
Венчурний капіталіст
$9.9K
Найвищеоплачувана позиція в Kiya.ai - це Венчурний капіталіст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $9,888. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Kiya.ai складає $7,866.

