King Зарплати

Зарплата King варіюється від $36,686 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $288,878 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників King. Останнє оновлення: 11/22/2025

Інженер-програміст
Median $122K

Інженер програмного забезпечення відеоігор

Маркетинг
Median $129K
Бізнес-аналітик
$280K

Корпоративний розвиток
$107K
Дейта-сайентист
$131K
Продакт-менеджер
$216K
Проєкт-менеджер
$132K
Рекрутер
$36.7K
Продажі
$289K
Менеджер інженерів-програмістів
$99.3K
Технічний письменник
$76.8K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в King - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $288,878. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в King складає $129,249.

