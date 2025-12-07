Каталог компаній
Keyfactor
Keyfactor Обслуговування клієнтів Зарплати

Середня загальна компенсація Обслуговування клієнтів in United Kingdom у Keyfactor варіюється від £128K до £186K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Keyfactor. Останнє оновлення: 12/7/2025

$197K - $225K
United Kingdom
$172K$197K$225K$250K
Найвищий пакет оплати для позиції Обслуговування клієнтів в Keyfactor in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £186,361. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Keyfactor для позиції Обслуговування клієнтів in United Kingdom складає £127,926.

