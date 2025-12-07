Каталог компаній
Kepler
Середня загальна компенсація Дейта-сайентист in United Kingdom у Kepler варіюється від £49.3K до £68.6K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Kepler. Останнє оновлення: 12/7/2025

Середня загальна компенсація

$70.9K - $83.6K
United Kingdom
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$66.2K$70.9K$83.6K$92.2K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в Kepler in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £68,614. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Kepler для позиції Дейта-сайентист in United Kingdom складає £49,262.

