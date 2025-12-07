Каталог компаній
Kepler Communications
Kepler Communications Продакт-дизайнер Зарплати

Середня загальна компенсація Продакт-дизайнер in Canada у Kepler Communications варіюється від CA$124K до CA$176K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Kepler Communications. Останнє оновлення: 12/7/2025

Середня загальна компенсація

$102K - $121K
Canada
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$89.9K$102K$121K$128K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Kepler Communications?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-дизайнер в Kepler Communications in Canada складає річну загальну компенсацію CA$175,601. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Kepler Communications для позиції Продакт-дизайнер in Canada складає CA$123,684.

